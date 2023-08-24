Обіцяв за 2,5 тисячі доларів «відмазати» від мобілізації: у Хмельницькій області на хабарі затримали правоохоронця

В Україні викрили чергову «схему» з ухилянтами від мобілізації. «Послугу» надавав правоохоронець з Хмельниччини та його спільник.

Вони брали у громадян кошти за допомогу в ухиленні від мобілізації, посилаючись на свої зв’язки у районному центрі комплектування.

Вартість «послуги» складала 2,5 тис. доларів США, передає ДБР.

Зловмисників викрили на спробі «вирішити питання» чоловіка, який уже пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину.

За попередньою інформацією, правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку чоловік отримав на роботі, та вирішив на цьому трохи заробити.

Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час одержання частини хабаря.

Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369−2 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі перевіряється можлива причетність до цієї схеми співробітників центру комплектування.

Як повідомляли «ФАКТИ», у пункті пропуску «Смільниця» на кордоні з Польщею викрили громадянку Польщі, яка намагалася вивезти за кордон українського бойфренда.

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