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«Виплюньте цю відмазку та знайдіть нову, переконливу»: Віктор Трегубов — про аргументи тих, хто «не хоче воювати за чиновників»

11:34 12 січня 2024
Віктор Трегубов
Військовий, публіцист та політик Віктор Трегубов застеріг, що об’єктом геноциду з боку росіян є не українська держава, а саме нація.

«Найтупіший та найогидніший аргумент щодо захисту України, який регулярно беруть до рота люди сумнівної гідності — «не хочу воювати за цих крадівливих чиновників», — пише Віктор Трегубов, який раніше зазначав, що у нашої країни є тільни три вибори в цій війні — втікти, битися чи померти, на своїй сторінці у соцмережах. — Субваріант — «а що мені зробила держава, щоб я за неї ризикував?» Звучить наче зрозуміло. Не хоче. Я теж не хочу. І ніхто не хоче.

Ще не зустрічав людей, готових воювати за Миколу Тищенка. Не впевнений, що за нього був би готовий навіть сам Микола Тищенко. Проблема в тому, що ніхто не пропонує. Микола Тищенко не є загроженим.

Ніхто не пропонує воювати за чиновників. В Бучі вулиці були завалені аж ніяк не чиновничими тілами. В Покровську не було виїздного засідання Кабміну, а в театрі Маріуполя — парламенту. Прилітає здебільшого не в вілли, а у панельки. Ну, у вілли теж буває, але російська зброя не настільки точна, щоб обирати.

Об'єктом знищення є не чиновники, а всі українці. Об'єктом геноциду є не держава, а нація.

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Тож, шановні, цю відмазку виплюньте і знайдіть якусь нову, переконливу. Ви не державу захищати не хочете. Ви не хочете захищати співгромадян, націю, країну. І взагалі нікого, окрім власного тухесу.

Що поробиш, буває. Не можна від усіх вимагати альтруізму.

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Але б хоча б не тринділи, от чесно".

Фото із соцмережі

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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