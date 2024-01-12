«Виплюньте цю відмазку та знайдіть нову, переконливу»: Віктор Трегубов — про аргументи тих, хто «не хоче воювати за чиновників»
«Найтупіший та найогидніший аргумент щодо захисту України, який регулярно беруть до рота люди сумнівної гідності — «не хочу воювати за цих крадівливих чиновників», — пише Віктор Трегубов, який раніше зазначав, що у нашої країни є тільни три вибори в цій війні — втікти, битися чи померти, на своїй сторінці у соцмережах. — Субваріант — «а що мені зробила держава, щоб я за неї ризикував?» Звучить наче зрозуміло. Не хоче. Я теж не хочу. І ніхто не хоче.
Ще не зустрічав людей, готових воювати за Миколу Тищенка. Не впевнений, що за нього був би готовий навіть сам Микола Тищенко. Проблема в тому, що ніхто не пропонує. Микола Тищенко не є загроженим.
Ніхто не пропонує воювати за чиновників. В Бучі вулиці були завалені аж ніяк не чиновничими тілами. В Покровську не було виїздного засідання Кабміну, а в театрі Маріуполя — парламенту. Прилітає здебільшого не в вілли, а у панельки. Ну, у вілли теж буває, але російська зброя не настільки точна, щоб обирати.
Об'єктом знищення є не чиновники, а всі українці. Об'єктом геноциду є не держава, а нація.
Тож, шановні, цю відмазку виплюньте і знайдіть якусь нову, переконливу. Ви не державу захищати не хочете. Ви не хочете захищати співгромадян, націю, країну. І взагалі нікого, окрім власного тухесу.
Що поробиш, буває. Не можна від усіх вимагати альтруізму.
Але б хоча б не тринділи, от чесно".
Фото із соцмережі
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