У росії стався опалювальний колапс. У Підмосков'ї без опалення залишилися цілі міста і навіть стратегічні військові об'єкти. Чому таке трапилося у «наддержаві», як себе любить називати рф, виданню Charter97.org пояснив український політолог та глава Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко.

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«Вони хочуть здаватися наддержавою. Ще в радянські часи з'явився такий термін, — зазначає Володимир Фесенко. — А на Заході, вже після краху СРСР, росію називали «бензоколонка з ракетою». Чому опалювальний колапс стався саме зараз? Формально цьому сприяють сильні морози. Це зовнішній поштовх, який виявив проблему. Так бувало й раніше, але зараз це проявилося в масовому порядку. У більшості російських великих міст, таких урбанізованих регіонах, як Підмосков'я, де живуть мільйони людей, комунальна інфраструктура залишилася ще радянською. Навантаження на стару комунальну структуру, на тепломережі, стало набагато більшим, а мережа залишилася незмінною. Цей розрив рано чи пізно мав спрацювати.

Пам'ятаю, що ще понад 20 років тому, у 2002-му, московські політтехнологи заявили про те, що на їхнє місто чекає інфраструктурна криза 2009-го року. Вони мали на увазі кризу радянської інфраструктури. Тобто вони прогнозували, що радянська інфраструктура у 2009 році почне виходити з ладу, а зараз уже 2024-й".

Крім того, додав Фесенко, додатковим фактором, що працює на провокування кризи, є війна. Велика частина російських ресурсів зараз іде на агресію проти України.

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«Війна фінансується, а комунальними інфраструктурами не займаються, їх не модернізують. Ще одну базову причину назву — авторитарний режим. В авторитарному режимі влада концентрується на таких конкретних ситуаціях, коли потрібно консолідувати ресурси, запустити адміністративну машину. Ось війнами (хоч і обмежену кількість часу) авторитарні режими можуть займатися. Хоча, як показує практика, у підсумку теж зазнають краху. Як зараз сумно жартують уже в самій росії, генерал Мороз, який був відомим союзником рф, вдарив по російських тилах. Він почав заморожувати не ЄС, а відданих путіну росіян», — підсумував Володимир Фесенко.

Раніше експерти ISW розповіли, як морози вплинули на перебіг бойових дій в Україні.

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