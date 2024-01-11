Другий четвер року, 11 січня, несе з собою особливу енергію, яку варто використати для зміцнення важливих позицій на роботі та у сім'ї, вважають астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Такий підхід, певна відома фахівчиня Анжела Перл, сприяє зміцненню впевненості у собі та легкості у досягненні поставленої мети.

Овен (21 березня — 19 квітня)

У Овнів ранок може розпочатися з деяких труднощів, але сил для того, щоб досягти змін на краще, цілком вистачить. Новини, що очікуються протягом дня, не тільки піднімуть настрій, а й змінять плани у позитивному ключі. Важливо звернути увагу на відновлення відносин із тими, з ким були недавні розбіжності. Відвідування цікавого заходу дасть змогу дізнатися важливу інформацію. Аде вечір краще провести із сім'єю, приділяючи увагу вирішенню проблемних питань.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Перша половина дня для Тельців пройде непомітно, незважаючи на велику кількість завдань. Напружені моменти не призведуть до помилок, а вплив позитивних тенденцій посилиться у другій половині. Вечір обіцяє радість та можливість для романтичних побачень.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для спілкування, особливо з жінками. Можливі добрі новини, які вплинуть на плани. На роботі важливо сконцентруватися на деталях — це допоможе досягти потрібних цілей. Ввечері буде добре, якщо ви влаштуєте сімейне свято — це подарує всім домашнім нові емоції та враження.

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Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє приємні моменти, хоч не всі плани будуть успішними. На роботі слід бути готовими до ситуацій, що потребують швидкого реагування, зібраності та тверезого розуму. В той же час спілкування з друзями та нові знайомства піднімуть настрій, а в одному з випадків може навіть привести до романтичних відносин.

Лев (23 липня — 22 серпня)

На роботі можливі проблеми, але вам вдасться зберегти спокій. День підходить для вирішення чужих питань без вияву злості. Зустріч з людиною, до якої відчувається вона, може відбутися природно та успішно. При цьому активні дії допоможуть вам досягти бажаного. Незаплановані подорожі обіцяють бути успішними, а вечір сприятиме спілкуванню із сім'єю та обговорення актуальних питань.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Ранок обіцяє спокій, але потребує вирішення багатьох питань. Потрібно бути уважним, щоб уникнути плутанини. Життєвий досвід стане надійним союзником у вирішенні проблем. Рекомендується не спізнюватися на зустрічі та довіритися долі у другій половині дня. Можливі несподівані подарунки. Вечір рекомендується провести спокійно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День виявиться досить плідним, і Терези навіть зможуть досягти успіхів на роботі. Справ буде більш ніж достатньо. Можна навіть розпочати нову справу. Особисте життя складатиметься досить гармонійно. Вдалими стануть поїздки, якщо їх було заплановано. Нові та цікаві знайомства додадуть захоплення та яскравих емоцій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для представників вашого знаку Зодіаку настав період, що потребує особливої турботи про себе. Сьогодні не варто витрачати всі свої сили на одночасне вирішення всіх проблем. Рекомендується відпочити та уникати зайвої напруги, усвідомивши, що не всі питання піддаються миттєвому вирішенню. Важливо налагодити гармонію із самим собою, провести час на самоті. На роботі творчий підхід до поточних завдань у професійній сфері стане важливим елементом успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Доля пропонує вам можливість реалізації амбіцій. Цього дня наполегливість та цілеспрямованість допоможуть досягти великих успіхів. До того ж сьогодні вам випаде відмінна можливість змінити те, що вас не влаштовує, і навіть розпочати новий етап у своєму житті. У відносинах проявляйте твердість. Проте ввечері можете здійснити з партнером приємну прогулянку — вона доставить вам обом велике задоволення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть розслабитися та насолодитися приємним днем. Перед вами відкриваються перспективи досягнення важливих цілей завдяки цікавим пропозиціям від ділових партнерів. В той же час підписання угод краще відкласти на більш вдалий час, зберігаючи баланс між бажаннями і реальністю. Ввечері можливі приємні зустрічі та сюрпризи, а також грошові винагороди, які піднімуть настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям доведеться сьогодні «розрулювати» напружені ситуації. Можливі помилки на роботі та промахи, але на допомогу прийдуть колеги та ваш життєвий досвід. підтримка близьких виявиться неоціненною. Якщо вам вдасться «витримати удар», то цілком можливий прогрес у справах, що буде супроводжуватися фінансовими надходженнями та оригінальними заохоченнями. Вечір рекомендується провести з рідними, насолоджуючись душевними розмовами та плануванням майбутнього.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Новий день обіцяє бути плідним для Риб. Сьогодні у вас будуть сприятливі моменти для вирішення складних завдань та започаткування нових проектів. Увага до деталей та зосередженість допоможуть уникнути помилок. Фінансові надходження та вирішення поточних питань з грошима створять приємні перспективи. Чудовий настрій пошириться і на вечірній час, надаючи шанс добре провести час із коханою людиною.

Порадує представників більшості знаків Зодіаку і погода: замість «небувалих» морозів, які викликали жах, прийшло потепління. Про це пише у Мережі Наталка Діденко.

Синоптична карта на 11 січня

Вдень 11-го січня очікується від 3 морозу до 3 тепла. Але сильний північно-західний вітер з поривами знижуватиме — за відчуттями — температуру повітря. На дорогах залишається ожеледиця. У Києві 11-го січня передбачається 0−2 градуси морозу, при цьому підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 метрів за секунду.

А ось вже завтра, 12-го січня, атмосферний фронт принесе холодне північне повітря, і очікується похолодання до помірних морозів. Але вони прийдуть не надовго.

Тому у кого сьогодні вихідний, можуть запросто направлятися на прогулянку, слухаючи у навушниках чудову українську музику.

Навіть якщо вона здається на перший погляд трохи незвичною.

А після прогулянки приготувати щось смачненьке для домашніх на обід — але тільки з тих страв, що рекомендують зорі!



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