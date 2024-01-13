Польові шпиталі росіян переповнені й не справляються з кількістю поранених окупантів, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російський ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 89 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак росіян біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Також нашими захисниками відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

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5 атак противника відбито поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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Українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Там противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

За даними Генштабу, окупаційні війська рф продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України.

Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони рф масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

«До населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області з тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлґорода — майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців рф, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів», — йдеться у повідомленні.

Польові шпиталі міноборони рф переповнені та не справляються з кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Нагадаємо, в Україні отримали підтвердження того, що росія запускає по Україні балістичні ракети з Північної Кореї. Підтверджено, що 29 грудня 2023 та 2 січня 2024 січня окупанти били цими ракетами по Одеській та Харківській областях.

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