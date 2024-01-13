Ні дня без пожеж: в росії палає склад

Не встигли російські «надзвичайники» загасити пожежі у підмосков'ї, як спалахнула нова масштабна пожежа у санкт-петербурзі.

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Там запалав склад онлайн-магазину, повідомляють місцеві ЗМІ.

Склад магазину Wildberries розташований у Шушарах — селищі у складі Пушкінського району Санкт-Петербурга.

Вогонь спалахнув у момент, коли змінювалася нічна та денна зміни. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 людей. Поки інформації про постраждалих немає.

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При цьому відомо, що вогонь охопив площу вже щонайменше 70 тисяч квадратних метрів й продовжує поширюватися. За повідомленнями російських ЗМІ, пожежа вже підходить до стоянки вантажівок.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що пожежа досить потужна і супроводжуються сильним задимленням.

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Як одна з попередніх версій пожежі розглядається підпал. РосЗМІ пишуть, що увечері 10 січня біля будівлі складу сталася масова бійка. В результаті з колото-різаними ранами госпіталізували 33-річного громадянина Азербайджану — працівника Wildberries. Також постраждав 35-річний безробітний громадянин Таджикистану. Після цього на складі протягом двох днів проводились рейди силовиків.

Зазначимо, що останніми місяцями у росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п. Так, у російському ростові-на-дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

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Нещодавно в українському ГУР підтвердили інформацію про пожежу на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34.

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