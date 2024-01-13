У Києві сталася пожежа в ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів (відео)

В суботу, 13 січня, в Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Відвідувачів довелося евакуювати.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, загорання відбулося у Соломʼянському районі столиці в ТРЦ «Космополит».

Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

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Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.

Місце загоряння

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Рятувальники всередині будівлі

Зазначимо, що наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

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Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури. А в середині грудня в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Фото ДСНС

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