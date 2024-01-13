38.24 / 38.87 42.00 / 42.72
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві сталася пожежа в ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів (відео)

16:51 13 січня 2024
Місце пожежі

В суботу, 13 січня, в Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Відвідувачів довелося евакуювати.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, загорання відбулося у Соломʼянському районі столиці в ТРЦ «Космополит».

Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

РЕКЛАМА

Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.

Місце загоряння

РЕКЛАМА
Рятувальники всередині будівлі

Зазначимо, що наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

РЕКЛАМА

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури. А в середині грудня в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Фото ДСНС

307

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу

ягоди

Стрільцям — симпатії оточення, Дівам — великі можливості, а Овнам — кар’єрний ріст: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 13 січня

Місце пожежі

У Києві сталася пожежа в ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів (відео)

мороз у Росії

«Генерал Мороз, який був відомим союзником рф, вдарив по російських тилах», — політолог

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту