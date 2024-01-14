Померла ведуча-рекордсменка Енні Найтінгейл

Прийшовши на радіо в 1970 році, Енні Найтінгейл стала першою жінкою, яка працювала ді-джеєм на BBC Radio 1. У цьому відношенні вона вважається піонером свого часу. Зараз, однак, з'явилася сумна новина: Енні Найтінгейл померла у віці 83 років.

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За повідомленнями кількох британських ЗМІ, включаючи Daily Mail, вона померла у своєму будинку в Лондоні 11 січня після «нетривалої хвороби». Про це повідомила її сім'я у своїй заяві.

«Енні була піонером, першопрохідцем і натхненником для багатьох. Її прагнення ділитися цим ентузіазмом з аудиторією залишається незмінним після шести десятиліть теле- і радіопрограм Бі-Бі-Сі по всьому світу», — йдеться в заяві.

Енні Найтінгейл не лише надихала музикантів, але й протягом усього свого життя підтримувала інших жінок в індустрії, де домінували чоловіки. Вона була єдиною жінкою-діджеєм на Radio 1 до 1982 року. Британка працювала на радіостанції до самої смерті. В результаті вона стала не тільки ведучою на BBC Radio 1 з самим великим трудовим стажем, але й володаркою світового рекорду за найдовшу кар'єру радіоведучої.

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У Найтінгейл залишилося двоє дітей, Алекс і Люсі, від першого шлюбу з письменником Гордоном Томасом. Вона розлучилася з ним у 1970 році. Її другий шлюб з актором Бінкі Бейкером наприкінці 1970-х років також закінчився розлученням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть актора Юрія Соломіна, який зіграв головну роль у фільмі «Ад'ютант його превосходительства». А у США пішла з життя зірка Голлівуду Сельма Арчерд, відома за фільмами «Міцний горішок» та «Мелроуз Плейс».

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