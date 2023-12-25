Померла акторка «Міцного горішка» та «Мелроуз Плейс»

Зірка Голлівуду Сельма Арчерд, відома за фільмами «Міцний горішок» та «Мелроуз Плейс», померла у віці 98 років. Вона на місяць пережила свого партнера у культовому бойовику «Смертельна зброя» відомого британського актора Джосса Екленда.

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Акторка була дружиною багаторічного колумніста журналу Variety Армі Арчерда. Сельма пішла з життя 14 грудня в Лос-Анджелесі, згідно з повідомленням Legacy.com на сайті газети Los Angeles Times.

Її родина описує її як «віддану матір і бабусю», запевняючи, що вона померла «мирно». Її пам'ятають за роль заручниці у фільмі «Міцний горішок» 1988 року з Брюсом Віллісом, а також за роль медсестри Емі у 25 епізодах мильного серіалу «Мелроуз Плейс» на каналі Fox з 1995 по 1999 рік.

Акторка з 1970-х до 1990-х років знімалася в епізодичних ролях у різних фільмах і серіалах, серед яких «Смертельна зброя», «Смертельна зброя 3», «Сімейка Брейді».

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Вона та її покійний чоловік, який помер у 2009 році, також знімалися у серіалі «Човен кохання» та брали участь в ігровому шоу «Пліткарки».

Армі Арчерд був другим чоловіком акторки, за якого вона вийшла заміж через місяць після завершення розлучення. Як повідомляється, вони вперше зустрілися, коли їй було 16, а йому 19, але вони відновили стосунки через 28 років. Арчерд раніше говорила про свою гордість за чоловіка, який був колумністом журналу «Variety» понад 50 років:

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«Він не найбагатша людина у світі та не найвпливовіша, але за те, що він має, я хочу, щоб його поважали».

У Арчерд залишилися двоє синів, Річард і Джеймс, та онук на ім'я Раян.

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