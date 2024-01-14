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Шоу-бізнес

Бізнес на болю: врятована лікарями Катерина Тишкевич попередила шанувальників про аферистів, які діють від її імені (фото)

14:04 14 січня 2024
Катерина Тишкевич

Акторка Катерина Тишкевич (зірки серіалів «Ніщо не трапляється двічі» та «Жіночий лікар»), яка раніше потрапила до лікарні у важкому стані, але вже виписалася та відновлюєтся вдома, попередила шанувальників про шахраїв.

Річ у тому, що використовуючи інформацію про її хворобу, шахраї створили фейковий акаунт у TikTok та збирають гроші від її імені, пише «Апостроф».

Катерина виклала у мережу кілька скріншотів, які їй надіслали знайомі. «Ніяких зборів на лікування наразі немає», — попередила акторка.

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Нагадаємо, що у грудні чоловік акторки повідомляв, що її стан погіршився і що Катерина потрапляла до реанімації.

Фото із соцмереж

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