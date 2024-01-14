Бізнес на болю: врятована лікарями Катерина Тишкевич попередила шанувальників про аферистів, які діють від її імені (фото)

Акторка Катерина Тишкевич (зірки серіалів «Ніщо не трапляється двічі» та «Жіночий лікар»), яка раніше потрапила до лікарні у важкому стані, але вже виписалася та відновлюєтся вдома, попередила шанувальників про шахраїв.

ВІДЕО ДНЯ

Річ у тому, що використовуючи інформацію про її хворобу, шахраї створили фейковий акаунт у TikTok та збирають гроші від її імені, пише «Апостроф».

Катерина виклала у мережу кілька скріншотів, які їй надіслали знайомі. «Ніяких зборів на лікування наразі немає», — попередила акторка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у грудні чоловік акторки повідомляв, що її стан погіршився і що Катерина потрапляла до реанімації.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook та Instagram