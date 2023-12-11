«Лікарі відчайдушно борються за життя»: відома українська актриса потрапила до реанімації у тяжкому стані

Стан здоров`я відомої української актриси, зірки серіалів «Ніщо не трапляється двічі» та «Жіночий лікар» Катерини Тишкевич, яка страждає від моторошного головного болю близько восьми років, погіршився.

РЕКЛАМА

Про це повідомив її чоловік — актор Валентин Томусяк. За його словами, дружина вже сьому добу знаходиться в реанімації.

«Лікарі відчайдушно борються за її життя. Що стало причиною сепсісу й досі не відомо. Але це вже й не важливо, бо найголовніше зарах впоратися з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю», — повідомив він.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

Із закликом допомогти актрисі звернулася й відома артистка Ольга Сумська.

Катерина Тишкевич ще у дитинстві вирішила, що стане актрисою. Займался у театральній студії, пробувала себе в модельному бізнесі й навіть виграла в Одесі конкурс «Міні-міс перлина Півдня», вела програму «Тільки для дівчат» на одному з одеських телеканалів. Професійний дебют відбувся вже в студентські роки, коли Катерина отримала свою першу роль у театральній виставі «У пошуках радості».

РЕКЛАМА

Останніми роками акртиса знімалася у стрічках «Чужий гріх», «Медфак», «Спадкоємці», «Будь що буде», «Місто закоханих», «Авантюра», «Родинні зв'язки», «Ти тільки мій», «Бідна Саша».

Після чергового кризу Тишкевич планувала їхати в Данію на обстеження, але виявилося, що там їй не допоможуть. Кошти, які вона зібрала, актриса спрямувала на благодійність.

РЕКЛАМА

Фото із соціальних мереж

884

Читайте нас у Facebook та Instagram