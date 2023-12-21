Врятували: Катерину Тишкевич виписали з лікарні

29-річна акторка Катерина Тишкевич, яка у тяжкому стані потрапила до реанімації та провела в комі понад сім днів, впевнено одужує. Нарешті її виписали з лікарні. Тепер вона буде відновлюватися вдома. Про це розповіла сама Катерина та показала фото з виписки.

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«Моя виписка», — так Тишкевич підписала фото, на якому вона позує поруч із медиками, які боролися за її життя. Їх акторка називає своїми «новими друзями-рятівниками».

Також вона подякувала усім, хто підтримував її добрим словом, донатами на лікування, коли родина вичерпала всі свої можливості.

«Дякую всім всім всім! Still alive (все ще жива), — написала Катя.

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Ставати на ноги їй допомагають мама Наталя, яка є лікарем-неврологом, та чоловік Валентин Томусяк, який не відходив від неї в лікарні.

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Нагадаємо, влітку минулого року Катерина розповіла, що вже понад вісім років страждає від головних болей, причину яких довго не могли встановити лікарі, ні в Україні, ні за кордоном. Акторка перепробувала усі традиційні та нетрадиційні методи лікування.

До реанімації клініки в Одесі Тишкевич потрапила через сепсис. Лікарі дивом врятували акторку. Причину ускладнень поки не встановили.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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