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Врятували: Катерину Тишкевич виписали з лікарні

16:12 21 грудня 2023
Катерина Тишкевич

29-річна акторка Катерина Тишкевич, яка у тяжкому стані потрапила до реанімації та провела в комі понад сім днів, впевнено одужує. Нарешті її виписали з лікарні. Тепер вона буде відновлюватися вдома. Про це розповіла сама Катерина та показала фото з виписки.

«Моя виписка», — так Тишкевич підписала фото, на якому вона позує поруч із медиками, які боролися за її життя. Їх акторка називає своїми «новими друзями-рятівниками».

Також вона подякувала усім, хто підтримував її добрим словом, донатами на лікування, коли родина вичерпала всі свої можливості.
«Дякую всім всім всім! Still alive (все ще жива), — написала Катя.

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Ставати на ноги їй допомагають мама Наталя, яка є лікарем-неврологом, та чоловік Валентин Томусяк, який не відходив від неї в лікарні.

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Нагадаємо, влітку минулого року Катерина розповіла, що вже понад вісім років страждає від головних болей, причину яких довго не могли встановити лікарі, ні в Україні, ні за кордоном. Акторка перепробувала усі традиційні та нетрадиційні методи лікування.
До реанімації клініки в Одесі Тишкевич потрапила через сепсис. Лікарі дивом врятували акторку. Причину ускладнень поки не встановили.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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