«Він упав у яму, і я не зміг його витягнути»: Хацкевич — про причини смерті свого друга Белькевича (відео)

Колишній футболіст і головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич, який вразив правдою про рідну білорусь, розповів про обставини смерті свого експартнера по команді та друга Валентина Белькевича, котрий пішов із життя 2014-го у віці 41 року.

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«У нього все чудово складалося, ми разом працювали в «Динамо» U-21, потім він очолив U-19, став з ними чемпіонами, — розповів Олександр Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу «Жизнь-малина». — Я добре знаю, що там сталося далі, знаю цю історію, але не хочу про це розповідати, бо там залучені досить відомі люди.

Валіка звільнили, у нього закінчився контракт, і хтось із ним не захотів продовжувати. Я знаю хто, але не говоритиму. Можна сказати, що він після цього впав у яму, і я не зміг його витягти.

Я намагався витягти його. У мене був контакт із президентом клубу, з його братом, але не вистачило трохи часу.

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Ми вже домовилися про все, і Белькевич знав, що повернеться назад. Але він так глибоко заліз у яму, що напевно для себе вирішив, що не повертатиметься.

Що я маю на увазі? Депресія, алкоголь і т.д. Але цього не повернеш".

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Нагадаємо, футболіст збірної білорусі Валентин Белькевич прийшов до київського «Динамо» 1996 року і виступав за клуб до 2007-го. За цей час він у складі своєї команди сім разів ставав чемпіоном країни та шість разів вигравав Кубок України. А 1999 року дійшов із колективом Валерія Лобановського до півфіналу Ліги чемпіонів.

В Україні Белькевич неодноразово визнавався футболістом та асистентом року, а в Білорусі його назвали найкращим футболістом десятиліття. Окрім того, Валентин Белькевич отримав звання найкращого легіонера двадцятиліття в українському футболі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хацкевич розповів про рідню в білорусі та війну в Україні.

Фото ФК «Динамо»

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