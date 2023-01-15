«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»
Рятувальники продовжують роботи у багатоповерхівці у Дніпрі, зруйнованій російською ракетою. Число загиблих, яких вдається знайти, постійно збільшується — наразі відомо, що загинули 25 людей. Водночас залишається надія на те, що когось зі зниклих безвісти все ж таки знайдуть живими. На це сподівається і дочка героїв із «Азовсталі» Русана Бабкіна. У будинку, в який потрапила російська ракета, на момент трагедії перебували мама, сестра та бабуся Русани. Мама та тато Русани були на «Азовсталі», після чого обоє потрапили в полон до окупантів. Батько й досі перебуває у полоні, а маму звільнили під час обміну у жовтні.
Щемливою історією своєї сім'ї Русана поділилася у Facebook:
«В кожного з нас своя історія цієї війни. Напевно, настав час поділитись сухою частиною моєї. Останній раз
Вихідний день, субота, мама мала бути на службі в ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки… Я в Одесі, бо ще маємо і тут трохи справ… Більше зв'язку немає.
Мої батьки, і мама, і тато,
Сестра
Для всіх, хто може допомогти, Русана опублікувала свої реквізити: «Не збиралася, відмовлялася, не дозволяла собі, але настав час, коли змушена просити підтримки: https://send.monobank.ua/jar/CAbHvcMnR
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Раніше «ФАКТИ» розповідали про Настю Швець із Дніпра, яка у момент трагедії перебувала у квартирі разом із батьками. Батьків ще не знайшли. Минулого року Настя втратила коханого на війні.393
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