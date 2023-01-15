«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Рятувальники продовжують роботи у багатоповерхівці у Дніпрі, зруйнованій російською ракетою. Число загиблих, яких вдається знайти, постійно збільшується — наразі відомо, що загинули 25 людей. Водночас залишається надія на те, що когось зі зниклих безвісти все ж таки знайдуть живими. На це сподівається і дочка героїв із «Азовсталі» Русана Бабкіна. У будинку, в який потрапила російська ракета, на момент трагедії перебували мама, сестра та бабуся Русани. Мама та тато Русани були на «Азовсталі», після чого обоє потрапили в полон до окупантів. Батько й досі перебуває у полоні, а маму звільнили під час обміну у жовтні.

Русана

Щемливою історією своєї сім'ї Русана поділилася у Facebook:

«В кожного з нас своя історія цієї війни. Напевно, настав час поділитись сухою частиною моєї. Останній раз 14.01.2023 р. я говорила з мамою телефоном о 15:07 2хв. 5 секунд. „У нас все тихо, наче, відпочивай“.

Вихідний день, субота, мама мала бути на службі в ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки… Я в Одесі, бо ще маємо і тут трохи справ… Більше зв'язку немає.

Мої батьки, і мама, і тато, 24.02.2022 р., не вагаючись, пішли захищати свій дім в лави ЗСУ, ТрО м. Маріуполя. 17.05.2022 р. обоє вийшли з „Азовсталі“, за наказом, в полон, склавши зброю. Мама звільнена з полону 17.10.2022 р. в рамках чергового обміну, „жіночого обміну“. Батько досі в полоні.

Сестра 05.03.2022 р., стоячи в плацкартному вагоні потяга „Харків — Дніпро“, втрачаючи свідомість через втому, виїхала з Харкова, бо на Олексіївці залишатися більше було неможливо, з гуртожитка „попросили виїхати“. Я з бабусею на чудом вцілілій автівці 20.03.2022 р. з одним цілим склом виїхала через Нову Ялту до Дніпра, де 21.03.2022 р. зустрілась, нарешті, з сестрою…»

Для всіх, хто може допомогти, Русана опублікувала свої реквізити: «Не збиралася, відмовлялася, не дозволяла собі, але настав час, коли змушена просити підтримки: https://send.monobank.ua/jar/CAbHvcMnR

5 375 411 202 721 143

4 441 114 414 377 265

UA22 3348 5100 0002 6209 4060 3138 3»

Раніше «ФАКТИ» розповідали про Настю Швець із Дніпра, яка у момент трагедії перебувала у квартирі разом із батьками. Батьків ще не знайшли. Минулого року Настя втратила коханого на війні.

393

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram