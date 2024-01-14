В Україні триває загальна мобілізація. У новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями. Про це розповіла народна депутатка Олена Мошенець в етері телемарафону.

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«Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (законопроєкту. — Авт .), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим», — сказала нардепка.

На думку Мошенець, це зрушення дуже важливе, тому що третя група інвалідності передбачає різні захворювання.

«Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей — це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим працює профільне міністерство», — підсумувала вона.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. А військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз висловилася за мобілізацію жінок.

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