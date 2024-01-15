Намагався вирватись на волю: в Києві комплекс «Дніпровські лазні» відірвався від берега і почав дрейфувати річкою

В столиці ледь на сталася надзвичайна подія з втечею і переслідуванням: заклад на воді «Дарницькі лазні» відірвався від берега й почав дрейфувати за течією Дніпра.

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Справа в тому, що плавзасіб (дебаркадер з лазнями) довгий час був пришвартований до набережної біля Дарницького мосту, і коли рівень води у річці змінився, швартувальні троси обірвалися. І лазні почали дрейфувати Дніпром.

На одному з відео дівчина розповіла, що в останній момент встигла зійти на берег, до того, як плавзасіб почав відчалювати.

На щастя (чи на жаль), сенсації не вийшло: далеко від берега лазні не попливли. Виявляється, комплекс тримався на ще одному підводному тросі.

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«Сьогодні наші співробітники перевірили інформацію — лазні на місці. Через зміну рівня води в Дніпрі виникли проблеми з тросом, яким плавзасіб був прикріплений до берега. Власники запевняють, що все вже виправили, ніхто з відвідувачів не постраждав. Далеко від берега плавзасіб не відпливав, бо тримався ще на одному тросі. Плавучий комплекс повернули на місце», — розповіли ТСН в поліції Києва.

Відзначимо, що заклад «Дарницькі лазні», збудований в 1950-х роках, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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Нагадаємо також, як напередодні війни на набережній Києва прямо під час хрещенських купань сталася масова бійка.

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