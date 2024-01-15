Андрій Данилко повертається: розпочалося голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення-2024»

У «Дії» стартувало голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2024», фіналістів якого нещодавно оголосило Суспільне. За право посісти суддівське крісло змагаються дев'ять представників. Найбільш очікуваним суддею став Андрій Данилко, якого називають іконою «Євробачення». Адже його Вєрка Сердючка вже двічі запалювала на конкурсі, завоювавши серця європейської публіки. Вже зараз можна сказати, що Данилко буде в журі, оскільки він лідирує в голосуванні.

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Також переможця нацвідбору обиратимуть: піар-фахівець Олександр Варениця, співачка Джамала, хореографиня Олена Коляденко, співачка Катерина Павленко, співак Сергій Танчинець, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара, ведучий Павло Шилько.

Голосування триватиме від 15 січня до 22 січня, 22:00. Станом на ранок 15 січня за результатами голосування друге місце посідає Катерина Павленко, третє — Джамала. Але це лише старт голосування, ситуація може кардинально змінитися.

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Щоб проголосувати потрібно в «Дії», натиснути «Послуги», потім «Опитування», обрати фаворита і віддати йому свій голос. Трійка лідерів, яка набере найбільше голосів, обиратиме представника від України на «Євробачення».

Нагадаємо, конкурс цьогоріч відбудеться в Мальме (Швеція). Організатори вже представили революційну сцену.

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Також «ФАКТИ» писали про те, в якому порядку виступатимуть учасники та яким буде фінал Нацвідбору.

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