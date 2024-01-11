Стали відомі подробиці Нацфіналу на «Євробачення-2024» та порядок виступу артистів

У столиці України відбулася презентація та жеребкування учасників Національного відбору на «Євробачення-2024». Відомо, що міжнародний пісенний конкурс пройде у травні, у шведському місті Мальме. За право представляти Україну будуть змагатися 11 творчих колективів. Де саме у Києві буде проходити фінал, не розкривається.

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Музичним продюсером Нацвідбору цьогоріч став популярний музикант Дмитро Шуров. За етер фіналу, який відбудеться 3 лютого, буде відповідати команда продюсера Володимира Завадюка. Саме вона готує всі телесезони музичного шоу «Голос країни». За словами Завадюка, вони мріяли про участь у Нацвідборі вже декілька років. Але змогли перемогти у конкурсі на створення шоу тільки зараз.

— Це буде особливе шоу, — сказав Завадюк на презентації учасників. - Ми хочемо поєднати сучасність з нашими традиціями. Не будемо розкривати всіх таємниць шоу. Можу лише сказати, що на сцені будуть троє ведучих та масштабні декорації.

Відомо, що участь у Нацвідборі як гості візьмуть зірки українського шоубізнесу.

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Кожен з учасників відбору представляв свою пісню, багато хто зі співаків бере участь у Нацвідборі вже не вперше.

— Я щасливий бути тут, поруч з вами, — сказав, звертаючись до колег, MELOVIN. — Моя пісня про те, щоб люди не забували мріяти. Бо ми живемо не перший раз. Не треба боятися.

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Жеребкування вирішило, що Національний відбір на «Євробачення» відкриє популярний співак YAKTAK.

Результати жеребкування Нацвідбору «Євробачення 2024»:

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1. YAKTAK

2. INGRET

3. NAZVA

4. ANKA

5. DREVO

6. alyona alyona & Jerry Heil

7. MELOVIN

8. Skylerr

9. Циферблат

10. YGODY

11. Nahaba

«ФАКТИ» писали, що цього року сцена «Євробачення» у Мальме буде революційною.

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