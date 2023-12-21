Українці обрали в «Дії» 11-го фіналіста Національного відбору на «Євробачення-2024»: хто ним став (відео)
Організатори Національного відбору на Євробачення-2024 повідомили про результати голосування в «Дії», де обирали додаткового, одинадцятого фіналіста.
Як повідомляє eurovision.ua, найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78%) — і квиток у фінал Нацвідбору отримала ANKA з піснею «Палала». Переможниця «глядацького вибору» приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування. Хтось із них представить Україну на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме.
Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»,
- ANKA — «Палала»,
- Drevo — «Endless chain»,
- INGRET — «Keeper»,
- MÉLOVIN — «DREAMER»,
- NAHABA — «GLASSS»,
- NAZVA — «Slavic English»,
- SKYLERR — «Time is running out»,
- YAGODY — «Tsunamia»
- YAKTAK — «Lalala»,
- Ziferblat — «Place I Call Home».
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
68-й Пісенний конкурс Євробачення в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Нагадаємо, що командою, яка займатиметься створенням цьогорічного фіналу Національного відбору на «Євробачення», буде підрозділ «1+1».
Фото — скріншот163