Всередині все стиснулось: українська співачка зізналась, якою була її реакція на крадіжку пісні окупантами

Христина Соловій, в якої дружина прессекретаря президента росії дмитра пєскова, уродженка України тетяна навка вкрала пісню «Тримай» для свого льодовому шоу «Вечори на хуторі», розповіла, які саме способи притягнення до відповідальності будуть використані, щоби покарати винних. В коментарі виданню «Слух» вона заявила, що розуміє, наскільки складною буде ця справа. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни вкрали серіал «Спіймати Кайдаша», переозвучили і дивляться на піратських платформах.

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«Спробувати знайти підставу подати в Європейський суд. Штука не тільки у тому, що дружина пєскова танцює під мою пісню з переробленим текстом російською. У них же є техрайдер, який комусь належить. Якісь бізнеси організаторів та продавців квитків. Клубок, який можна розмотати і знайти судовий прецедент. Ми шукаємо юридичних осіб, причетних до організації цієї події, та через власників цих юросіб шукаємо повʼязаних із ними юросіб у Європі. Бо ми можемо на них подати в суд на таких-то підставах за порушення таких-то прав ЄС. Але останнє — це вже справа юристів».

За словами співачки, дізнавшись, що її пісню вкрали окупанти, всередині все стиснулось.

«Безпорадність і беззахисність. Чому ми воюємо? Це війна за виживання нації, і вона триває на багатьох рівнях, не тільки на фронті. росія нищить наш культурний контекст. Брехнею, замовчуваннями, крадіжками, пропагандою. Моя пісня — це продукт української культури і моя інтелектуальна власність. І я не збираюся сидіти склавши руки та погоджуватись із тим, що вбивці мого народу в сусідній країні можуть кинути до ніг мою пісню, мою зброю, справу мого життя. Я не маленька людина, а любляча донька свого українського народу».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маріупольського режисера Анатолія Левченка 10 місяців тримали у полоні: «Сказали, якщо я не буду співпрацювати з окупантами, мене розстріляють».

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