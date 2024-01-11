Росіяни вкрали пісню Христини Соловій для шоу Навки

Дружина прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова, уродженка України Тетяна Навка вкрала пісню «Тримай» нашої виконавиці Христини Соловій. Перекладена російською мовою композиція звучить у льодовому шоу «Вечори на хуторі».

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Також у виставі звучить російською «Щедрик» легендарного українського композитора Миколи Леонтовича та «Ніч яка місячна» Миколи Лисенка. Останню виконала запроданка Ані Лорак разом із співаком родом з України Олександром Панайотовим. Він також мовчить про війну.

Христину Соловій обурила така ганебна крадіжка. Вона має намір боротися за свої авторські права.

«Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів ра*истами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні «Тримай». Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко.

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Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього «шоу». Українська пісня — це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", — написала співачка на своїй сторінці в інстаграмі.

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Пізніше Христина додала, що інстаграм почав видаляти її дописи та сторіс про те, що Навка вкрала та спаплюжила її пісню.

Це вже не перше присвоєння творчості українських артистів росіянами. Раніше в рф переозвучили для піратських платформ серіал «Спіймати Кайдаша».

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Також сусіди зробили жалюгідну пародію на пісню Олі Полякової «Королева ночі».

Фото: instagram.com/soloviyka

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