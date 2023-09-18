Переозвучили і дивляться на піратських платформах: росіяни вкрали серіал «Спіймати Кайдаша»

Росіяни продовжують демонструвати свою ницість та «справжню» культурі. Вони вкрали популярний український серіал «Спіймати Кайдаша». Його можуть дивитися на піратських сайтах. Росіяни незаконно переозвучили фільм та переробили постери. Але і тут дали маху. Щоб вже відверто не «палитися» з афішою, вони за допомогою недолугого фотошопу приєднали голови головних героїв до інших фото. Це видно навіть не озброєним оком.

Крадіжку першим помітив актор Григорій Бакланов, який зіграв у фільмі Лавріна Кайдаша. Він лише посміявся з росіян.

«Знали, що усскіє переозвучили Кайдашів і дивляться на піратських платформах?» — підписав Бакланов.

Також відреагував Тарас Цимбалюк, який зіграв старшого брата — Карпа.

Не здивувалася ганебному вчинку виконавиця ролі Мотрі — Антоніна Хижняк.

«Вони вміють тирити, погано фотошопити, діпфейки — це все теж з їхнього боку. Я бачу, що це тупо стирене і переозвучене. Я думаю, ну ось у цьому всі вони, ось вся їхня суть. Просто нишком вкрасти, переозвучити і ще щось там своє вигадати. У мене немає слів», — сказала Антоніна Хижняк в ефірі «Сніданку з 1+1».

Нагадаємо, росіяни тягнуть не лише щось матеріальне з України, вони крадуть нашу культуру, нашу історію, наші пісні.

Так, на болотах переспівали пісню Олі Полякової «Королева ночі». Співачка назвала це убогою пародією.

Також русня вкрала хіт Кузьми «Мам».

46

Читайте нас у Facebook та Instagram