«На початку було важко»: Наталія Могилевська вперше розповіла, як налагодила стосунки з доньками

Популярна співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно випустила драматичну пісню про незламних українців, вперше розповіла, як налагодила стосунки з дівчатками, яких усиновила два роки тому та відповіла хейтерам на закиди в піарі на дітях.

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За словами народної артистки України, вона спеціально не обирала стать дітей. Могилевська вважає, що так вирішила доля.

«Кажуть, Господь дає дівчинку тоді, коли мамі треба пропрацювати жіночі якості. Я не обирала, я просто полюбила їх всім серцем. Тепер у моєму домі дуже багато ніжності, тендітності та жіночності. Це величезне щастя спостерігати як зростають Маленькі Леді», — написала співачка в інстаграмі.

Відповідаючи на запитання підписників, вона зізналася, що найважче було на початку. Їй було не просто комунікувати з двома доньками. Вже зараз, коли пройшло майже два роки, діти адаптувалися, відчули любов та турботу людини, яка стала для них по-справжньому рідною. Дівчата вже називають Наталією мамою.

«На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і що з ними буде все гаразд», — розповіла артистка.

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Перш за все, вона прагне навчити гідності, цнотливості, самоповаги і любові.

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«Головне тому, що я їх буду любити будь-коли. Щоб вони не зробили, які б помилки і неприємні події з ними не сталися, вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати і любити. Мені здається- це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою і розслабленою дитиною. Ну і, звісно, тато повинен казати, що ти в мене найкрасивіша і найталановитіша», — поділилася Наталія.

Однак в мережі є ті, хто дорікає в піарі на всиновлених дітях. Такі дорікання Могилевська вважає абсурдом. Бо вже давно не зважає на плітки. Адже десять років тому на піку слави вона фактично відмовилася від активної карʼєри, більше зосередилась на своєму житті.

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«Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Усі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань», — відповіла Могилевська.

Нагадаємо, у новорічну ніч Наталія оголосила, що всиновила двох дівчаток — Мішель і Софію. Зараз молодшій вже 3,5 роки, а старшій 12. Розкривати подробиці та показувати дітей артистка відмовляється. Каже буде тримати цю таємницю, скільки це буде можливо.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що родина Мірошниченків всиновили хлопчика. Зараз дружина телеведучого знову пішла на курси усиновлення, щоб взяти в родину ще одного малюка. Це буде четверта дитина для Тімура та Інни.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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