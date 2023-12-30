«Став звичайною радісною дитиною»: Тимур Мірошниченко назвав єдине слово, яке говорить його прийомний син

Телеведучий Тимур Мірошниченко, який разом із дружиною Інною взяв у сім'ю з дитбудинку маленького Марселя, поділився радісними новинами про його прогрес. В інтерв'ю «1+1» Мірошниченко зазначає, що дитина успішно подолала адаптацію і навіть вимовила своє перше слово.

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За словами ведучого, Марсель став більш контактним, виявляючи лагідність, що раніше було нехарактерним для нього. Тепер він обіймається не лише з батьками та своїми новими братами й сестрами (для Тимура Марсель став третьою дитиною), але також із бабусями та дідусями.

Мірошниченко наголосив, що Марсель змінюється практично щодня. Після приїзду з дитбудинку малюк був сором'язливий і замкнутий, зараз же став звичайною радісною дитиною, яка вміє сміятися.

Хлопчик переніс операцію, а наступного року на нього чекають ще кілька втручань, але батьки сподіваються, що все пройде успішно. Маля вже вимовило своє перше слово і активно вчиться нового. Тимур повідомив, що першим словом Марселя стало «мама». Тепер він починає повторювати звуки тварин, а це для дитини, яка провела більшу частину життя в дитбудинку, є значним досягненням.

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Тимур Мірошниченко зізнається, що перші півтора місяця були важкими, включаючи адаптаційний період, який супроводжувався емоційними вибухами та істериками. Однак тепер вони з дружиною щасливі, що період адаптації закінчився і Марсель став частиною їхньої родини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Тимура Мірошниченка подала документи на усиновлення другої дитини.

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Фото: https://www.instagram.com/p/C0oDapyga26/

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