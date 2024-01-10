«Це просто крик душі!»: Могилевська презентувала пісню про незламних українців

Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно зізналася, що майже півтора роки тому стала мамою для двох дівчаток, презентувала пісню «Одне велике серце». І хоч раніше народна артистка обіцяла більше не писати сумних пісень, композиція вийшла драматичною.

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«Ця пісня була записана не за планом. Я сама щось давно в інтервʼю говорила, що не хочу ніяких сумних пісень про війну, але це просто КРИК ДУШІ! У нас одне велике серце. Ми кожну хвилину переживаємо разом… Під останніми ракетами ледь не загинув мій друг Олег Воронович, з яким ми 14 років працювали над піснями для всіх моїх артистів і для мене», — розповіла Могилевська у своєму Instagram.

Співачка присвятила пісню всім незламним українцям, які попри війну продовжують жити, народжувати дітей, захищати країну. Автором пісні стала Ольга Бажана.

«Я відчуваю гордість, любов та співчуття до кожної людини, яка є у величезному страху, і перемагає кожен день цей страх. Виходити на роботу, виховує дітей, знаходити силу, любов та наснагу жити. Перед очима — тисячі людей за ці два роки, тисячі обіймів і слів підтримується одному…», — зазначила Наталя.

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За її словами, ця пісня народилася дуже швидко. Слова дописували в машині, по дорозі на студію.

Нагадаємо, Наталія Могилевська залишається в Києві та допомагає українцям переживати ці важкі часи. Вона співала для людей в метро, щоб підтримати під час ракетних ударів. Під час останнього обстрілу ракети падали близько від її дому.

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Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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