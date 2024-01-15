25 років тому на екрани кінотеатрів вийшов фільм «Знайомтеся — Джо Блек». У фільмі Бред Пітт, який нещодавно відсвяткував своє 60-річчя, зіграв роль Смерті, яка під виглядом чоловіка на ім'я Джо Блек закохується в доньку людини, яку Смерть хоче забрати в інший світ.

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Клер Форлані зіграла роль лікарки та зачарувала не тільки Джо Блека, а й глядачів. Актрисі британського походження на той час було 25 років. Тоді вона вже встигла зіграти кілька ролей, та популярність здобула саме завдяки фільму «Знайомтеся — Джо Блек».

Сьогодні Клер Форлані все ще з'являється перед камерою, хоч і набагато рідше. Серед іншого вона знялася в шести епізодах американського серіалу «Гаваї 5.0» між 2016-м і 2017-м роками та в семи епізодах кримінального серіалу «Морська поліція: Лос-Анджелес» з 2011-го по 2012-й рік. Зовсім нещодавно Форлані з'явилася в дев'яти епізодах серіалу «Доміна». Три формати, в яких вона грає, наразі перебувають на стадії виробництва або постпродакшену, зазначає t-online.de.

Клер Форлані сьогодні

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52-річна актриса з 2007 року одружена з шотландським актором Дуґреєм Скоттом. У пари є син. Форлані дуже рідко ділиться думками зі своїми 185 000 підписниками в інстаграмі.

У жовтні 2017 року Форлані спричинила ажіотаж своєю заявою під час дебатів #MeToo. Тоді вона пояснила, що «п'ять разів тікала» від колишнього кінопродюсера, а нині засудженого за сексуальні злочини Гарві Вайнштейна, а також мала «огидний» досвід з неназваним режисером.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бред Пітт «офіційно» представив свою нову дівчину.

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