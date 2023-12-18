Як змінився Бред Пітт за останні 35 років: актор святкує своє 60-річчя

18 грудня Бред Пітт святкує свій 60-й день народження. Актор знімається у кіно понад 35 років і вже встиг пережити багато чого.

У 1987 році глядачі вперше побачили Бреда Пітта, але лише у 20-секундному епізоді. В американській комедії «Здоровань» він був без сорочки на пляжі. До великого прориву акторові довелося почекати ще трохи: «Тельма й Луїза» нарешті зробила його відомим у 1991 році. У роуд-муві Бред Пітт у ролі Джей-Ді спокусив героїню фільму Тельму, яку зіграла Джина Девіс. Хоча він з'явився лише в кількох сценах, його роль все ж принесла йому імідж серцеїда. Протягом кар'єри змінювалася не лише репутація, а й зовнішність голлівудської зірки.

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Окрилений успіхом «Тельми й Луїзи», Бред Пітт отримав низку головних ролей у 1990-х роках. Це «Інтерв'ю з вампіром» (1994), «Сім років у Тибеті» (1997), «Бійцівський клуб» (1999). Актор не тільки показав себе багатогранним актором, але й дедалі частіше опинявся перед камерою разом з такими зірками, як Том Круз, Кірстен Данст і Гаррісон Форд.

Потрапивши на голлівудський Олімп, Бред Пітт також знявся в численних успішних фільмах наступного десятиліття, таких як «Одинадцять друзів Оушена» (2001), «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008) і «Безславні виродки» (2009). Він також здобув свій перший досвід як режисер. У 2002 році Пітт заснував продюсерську компанію Plan B Entertainment разом з Бредом Греєм та його тодішньою дружиною Дженніфер Еністон. З цією компанією Пітт зняв фільми «Відступники» (2006) та «Їсти, молитися, кохати» (2010). Він отримав «Оскар» у категорії «Найкращий фільм» за драму «12 років рабства» (2013), яку він також продюсував. Як актор зірка кіно вже отримав «золото» за роль другого плану у фільмі «Одного разу в… Голлівуді» (2019).

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Бред Пітт регулярно дивував глядачів новими образами. Він завжди демонстрував сміливість змінюватися. Змінювалася й зовнішність актора — від молодика з хвилястою гривою до бороданя чи платинового блондина — його образи на червоних доріжках вражають своєю різноманітністю.

Але Бред Пітт спричиняв ажіотаж не тільки своїм стилем, а й особистим життям. Під час зйомок бойовика «Містер і місис Сміт» (2005) він познайомився з Анджеліною Джолі та закохався в неї. На той час він все ще був одружений з Дженніфер Еністон. Коли Пітт нарешті розлучився з Еністон, здійнявся великий галас. Згодом у нього народилося троє дітей від Джолі, а ще трьох подружжя всиновило. У наступні роки пара дедалі більше зливалася в «Бранджеліні», але й цей роман закінчився у 2016 році. Після розлучення була гучна війна, й відтоді Пітт не з'являвся на публіці з жінкою.

Зараз Бред Пітт знімається у фільмі про Формулу 1. У свої 60 років він виглядає більш розслабленим, ніж будь-коли, як зазначає перегонник Льюїс Гемілтон в інтерв'ю Reuters: «Він виглядає так, ніби старіє у зворотному напрямку. Він у чудовій формі».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Анджеліна Джолі розкрила подробиці сварки, що стала причиною розлучення з Бредом Біттом.

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