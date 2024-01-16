Зеленський у Давосі отримає від Байдена важливе послання щодо війни з росією, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський отримає важливе послання від президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо війни Україні з росією. За інформацією Bloomberg, це повідомлення буде передано українському лідеру на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

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За даними видання, у Білому домі планують висловити заклик до України змінити стратегію від наступу до оборони у боротьбі з російськими окупантами. Наразі президент Зеленський вже розуміє важливість цієї стратегічної зміни, хоча уникає говорити про це публічно.

Повідомляється, що український лідер планує передати свою відповідь президентові Байдену. Очікується, що Зеленський також звернеться до Конгресу США, нагадуючи про необхідність гарантій від США та їхніх союзників для успішної реалізації стратегії оборони.

Президент Володимир Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де вже відбулася його зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Форум обговорює глобальні загрози та виклики, серед яких конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні та прорив у галузі штучного інтелекту.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Володимир Зеленський у Швейцарії планує провести важливі зустрічі з лідерами держав, представниками Євросоюзу та НАТО.

Фото Офісу президента

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