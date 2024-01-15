Попереду — важлива зустріч для фінансової підтримки України: що відомо про візит Зеленського до Швейцарії

Після поїздки по країнах Балтії, президент Володимир Зеленський 15 січня прибув до Швейцарії, де проведе важливі переговори.

В аеропорту президента України зустрів глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс, який повідомив про це у соцмережі Х.

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Він опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

Сам Зеленський у соціальній мережі підтвердив, в Швейцарії планує провести важливі зустрічі з лідерами держав, представниками Євросоюзу та НАТО.

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«У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України», — написав президент.

Також Зеленський планує подякувати владі Швейцарії за її принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він вірить, що участь Швейцарії у Формулі миру та її досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі бачення України.

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Окрім того, Зеленський проведе у Давосі важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України. Також заплановані переговори з лідерами держав та великого бізнесу, щоб посилити оборонну та економічну стійкість нашої країни.

«Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», — додав президент.

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Крім того, стало відомо, що Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі планує зустрітися з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном, шукаючи подальшої підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що JPMorgan консультує Зеленського щодо залучення приватного капіталу для різних проєктів реконструкції. У вересні Мері Ердоес, керівник відділу управління активами та капіталом JPMorgan, організувала для Зеленського зустріч з американськими фінансовими лідерами, щоб обговорити питання пошуку коштів приватного сектору для відновлення країни.

Зараз проходить офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд.

Водночас зазначається, що порядок денний Зеленського в Давосі все ще знаходиться в стадії розробки.

14 січня у Давосі відбулася четверта зустріч радників з питань нацбезпеки та політичних радників щодо української Формули миру. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай проігнорував цю зустріч.

Нагадаємо, у 2020 році президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на майданчику Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

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