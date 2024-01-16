38.09 / 38.73 41.73 / 42.51
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Люди — не раби»: нардеп розповів про зміни, які хочуть внести в законопроєкт про мобілізацію

15:15 16 січня 2024
Мобілізація

З законопроєкту про мобілізацію хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Хочу проговорити це публічно: не можна цього робити. Люди — не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби. Якщо хтось думає, що можна всіх переграти і прибрати демобілізацію після 36 місяців служби, і тоді не потрібна буде мобілізація — він помиляється. Ви не про вибори думайте, а про солдатів в окопах. Буду висвітлювати все публічно. Навіть не думайте. Це попередження», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями народна депутатка Олена Мошенець розповіла, що у Верховній Раді пропонують давати відстрочку від мобілізації не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.

РЕКЛАМА

323

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бізнес

Кар'єрне зростання та нові джерела доходу: удача чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні 15 — 21 січня

Карти Таро

Таро-гороскоп на новий тиждень від індійських фахівців: на кого чекає зустріч з музою, а до кого завітають друзі

Знак бренду

Обходьте їх стороною: названо 7 найгірших автомобілів Opel різних років випуску, які не варто купувати за жодних умов

біль в животі

Обов’язково їжте ці продукти: як оздоровити підшлункову

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту