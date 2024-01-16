«Люди — не раби»: нардеп розповів про зміни, які хочуть внести в законопроєкт про мобілізацію

З законопроєкту про мобілізацію хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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«Хочу проговорити це публічно: не можна цього робити. Люди — не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби. Якщо хтось думає, що можна всіх переграти і прибрати демобілізацію після 36 місяців служби, і тоді не потрібна буде мобілізація — він помиляється. Ви не про вибори думайте, а про солдатів в окопах. Буду висвітлювати все публічно. Навіть не думайте. Це попередження», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями народна депутатка Олена Мошенець розповіла, що у Верховній Раді пропонують давати відстрочку від мобілізації не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.

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