Будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову: про що говорив Зеленський у Давосі (фото, відео)

Президент Українии Володимир Зеленський виступив перед учасниками економічного форуму у Давосі (Швейцарія). Виступаючи, він заявив, що санкції не блокують можливості росії виробляти ракети, пише Times of Ukraine.

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За словами Зеленського, кошти рф мають бути спрямовані на відбудову України, а будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову.

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«Ми довели, що можемо вражати літаки рф, які раніше ніхто не збивав», — заявив президент у Давосі.

Президент України дорікнув Заходу про те, що атомна промисловість росії досі не перебуває під санкціями.

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«Очевидною слабкістю Заходу є те, що ядерна промисловість Росії досі не перебуває під світовими санкціями», — заявив він.

«Путін любить гроші понад усе. Що більше мільярдів він, його олігархи, друзі та спільники втратять, то більше він шкодуватиме про те, що розпочав цю війну. Путін повинен пошкодувати. Нам потрібно, щоб він програв. Нам потрібно нарешті розвіяти уявлення про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини», — додав Зеленський.

Він також розповів про важливість змін у світі та наголосив, що російський президент є причиною багатьох воєн у світі.

«Повномасштабна війна у Європі триває вже майже два роки. Якщо рахувати час із моменту незаконної анексії Росією нашого Криму, то це вже майже десять років. І вже майже десять років Росія втручається в життя африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка все ще кровоточить через рішення Путіна щось довести світові, триває вже майже 13 років. Фактично одна людина вкрала щонайменше 13 років миру, замінивши їх на біль і кризи, які впливають на весь світ», — заявив Зеленський.

Зазначимо також, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України також провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. У заході також узяли участь радник президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейк Салліван і спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Як писали «ФАКТИ», раніше західна преса повідомляла, що президент Зеленський отримає важливе послання від президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо війни Україні против російської агресії. Це повідомлення буде передано українському лідеру на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

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