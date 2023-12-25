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Санкції працюють: російська нафта Sokol Oil не може потрапити до Індії

18:30 25 грудня 2023
танкер із нафтою

П’ять танкерів, кожен з яких перевозить близько 700 000 барелів сирої нафти, викачуваної з родовищ біля східного узбережжя острова Сахалін на Далекому Сході росії, належать компанії ПАТ «Совкомфлот». Всі вони майже місяць не можуть доставити російську нафту Sokol на нафтопереробні заводи Індії. Про це пише агентство Вloomberg.

«Незрозуміло, що затримує судна, але частково причиною можуть бути санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту та порушують ліміт цін, встановлений країнами G7», — зазначають журналісти.

У середині жовтня Міністерство фінансів США «ввело санкції проти двох суден, пов’язаних з торгівлею російською нафтою. Після цього було ще три в середині листопада та ще три на початку грудня. Шість із восьми підсанкційних суден належать російській державній танкерній компанії ПАТ «Совкомфлот», йдеться в матеріалі.

Якою б не була причина затримки, це не завадило всім цим суднам з нафтою Sokol прямувати до Індії. Ще один танкер «Совкомфлоту» 19 грудня завершив завантаження вантажу і прямує до індійського порту Вадинар, куди він повинен прибути 5 січня. Тобто росія, попри на проблеми з доставкою, продовжує завантаження сировини у танкери.

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Раніше повідомлялося, як кремль обходить нафтові санкції ЄС.

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