Водоліям — вдалі покупки, а Терезам — важливі зустрічі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 17 січня

Третя середа року, 17 січня, стане сприятливим днем для занять улюбленими справами, обіцяють астрологи.



Крім того, у представників багатьох знаків зодіаку добре вдаватимуться фінансові операції та досить легко вирішуватимуться домашні проблеми, запевняє відома астрологиня Анжела Перл.

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Попри те, що день сьогодні обіцяє бути гарним та радісним, почати його варто, звичайно, з легкої фізичної зарядки — тільки без зайвих гаджетів!

Овен

Овнам судилося досягти успіху 17 січня завдяки своїй життєвій енергії та оптимізму. День дає унікальну можливість втілити заплановані ідеї. Цінні поради від оточуючих можуть відіграти ключову роль у майбутніх успіхах. У особистих взаєминах важливо враховувати думку партнера, пам'ятаючи, що світ не крутиться навколо Овна.

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Телець

Для Тельців настав момент займатися лише тим, що приносить справжнє задоволення. Можливі розбіжності з близькими і варто уникати нерозумних вчинків. Друга половина дня може принести цікаві знайомства, що перевертають життя Тельців.

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Близнюки

Близнюки мають надлишок енергії, яку варто спрямувати у творче русло. 17 січня сприятливий для облаштування будинку і навіть невеликі перестановки допоможуть поглянути на звичний простір по-новому. Вирішення конфліктів важливо ініціювати собою, щоб уникнути їхнього тривалого вирішення.

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Рак

Ракам варто остерігатися неприємностей, особливо щодо здоров'я. Перевантаження та стрес можуть позначитися на загальному стані. Працюючи, необхідно уникати надмірних зусиль, щоб не втрачати даремно сили. Друга половина дня може дати цікаві відкриття.

Лев

У Левів сьогодні день, сприятливий для початку нових проєктів. Але тільки після ретельного планування. Завдяки планування всі починання будуть приречені на успіх. Також важливе спілкування з оточуючими — воно допоможе зміцнити впевненість у собі. Увечері варто зустрітися із друзями, які також зможуть долучитися до реалізації ваших грандіозних ідей.

Діва

Дівам слід приділити увагу уважному плануванню найближчих справ. Уникнення критики дозволить уникнути потенційних конфліктів. Друга половина дня приносить цікаву інформацію, яка може стати ключовою для Дів у майбутньому.

Терези

Середа обіцяє для Терезів бути цікавим днем з самого ранку, надаючи можливість зустріти людину, близьку за духом, або відродити стосунки з кимось із минулого. Ці події можуть мати важливі наслідки для майбутнього. Важливо не завищувати очікування від оточуючих, щоб уникнути розчарувань.

Скорпіон

Для Скорпіонів день сприятливий для занять тим, що приносить задоволення. Друга половина дня підходить для важливих кроків у особистому житті. Уникайте вирішення конфліктів цього дня, фокусуйтеся на приємних моментах. Близькі готові оточити вас підтримкою.

Стрілець

Для Стрільців подолання лінощів стане ключем до досягнення поставленої мети. Рекомендується переглянути спосіб життя та звичний режим дня. Це сприятливо вплине на здоров'я. В особистому житті можливе покращення відносин, якщо активно виявити ініціативу.

Козоріг

Козорогам важливо виявляти ініціативу у роботі та звертати увагу на деталі. Емоції слід контролювати та приймати рішення раціонально. День сприятливий для подорожей на природу та відпочинку від повсякденних турбот.

Водолій

Водоліям доведеться приймати важливі рішення, які не повинні бути спонтанними. Уникайте конфліктів, щоб не зустрітися з серйозними проблемами. Покупки приносять задоволення та служитимуть вам довго. Утримайтеся від т ого, щоб позичати комусь гроші у борг.

Риби

Риби можуть уникнути негативних ситуацій, залишаючись пасивними. Зміни не приносуть позитивних результатів. В особистому житті варто звернути увагу на партнера та зміцнити взаємини.

Щодо погоди: сьогодні, 17 січня, в Україні знову вдарять морози. Правда, сильнішими вони ближче до ночі, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«17 січня знову похолодання, але короткочасне. Вдень −3…−8 градусів, у південній частині 0…+4 градуси», — розповіла вона.

Оскільки сильніше підмерзне, то й посилиться ожеледиця. У західних областях сильні пориви південного та південно-східного вітру! На півночі — рвучкий, загалом — помірний.

Опади сьогодні малоймовірні. «І лише в західних областях місцями можливий незначний сніг», — констатувала Діденко.

У Києві 17 січня очікується похолодання. Вдень до −3…−6 градусів. Буде без опадів, але з поривчастим вітром.

Тому всі, у кого буде час, можуть послухати гарну вітчизняну музику. Наприклад, пісні онуки секретаря РНБО.

Або переглянути нову озвучку пригод українки Середи-Венздей у російській школі.

А представники деяких знаків зодіаку можуть вирушити в найближчий ТЦ в пошуках нового гаманця червоного або зеленого кольору (кольору Дракона), адже грошей у них зовсім скоро побільшає.

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