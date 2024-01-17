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Фагот розповів, як побився з Сергієм Звєрєвим та його директором: в чому причина

11:19 17 січня 2024
Фагот (Олег Михайлюта)

Лідер гурту ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), який випустив реп-інструкцію для дітей, як поводитись під час тривоги, розповів про бійку з російським стилістом Сергієм Звєрєвим. Конфлікт стався на новорічній вечірці в Україні, яку влаштовувала Наталія Могилевська. Тоді Фагот вирішив пригадати шоумену образливі слова на адресу Фоззі та зайшов до нього у гримерку, щоб пояснити, що Звєрєв був не правий. Конфлікт переріс у бійку.


*Фагот та Фоззі

«Була вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж таки. А тут виходить Звєрєв на сцену… А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Він нахилився, аби пудру змивати, а я його взяв за шию та тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально. Потім я побився вже з його директором», — розповів Фагот в інтерв’ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».


*Сергій Звєрєв

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У бійку втрутилася охорона, після чого російський шоумен все ж попросив пробачення.

Нагадаємо, Сергій Звєрєв часто приїздив в Україну, одягав вишиванку та клявся в любові. У 2014 році після Революції Гідності навіть поклав квіти на Алеї Небесної сотні. Проте він підтримав повномасштабне вторгнення в Україну та окупацію нашої країни.

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Раніше Оля Полякова розповідала, як побилася з російським оператором.

Фото: instagram.com/fahot

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