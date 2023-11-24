Побилася з російським оператором: Оля Полякова згадала, як відмовилась від кар’єри в рф

Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно зробила відверте зізнання щодо шкідливих звичок, вирішила пояснити, чому відмовилась від кар'єри в росії.

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Виявляється, вона також збиралася покоряти серця прихильників кремлівського диктатора, і у неї у 2015 році навіть був укладений контракт з московською телекомпанією. Про це зірка розповіла Славі Дьоміну.

Але доля розпорядилась інакше, і завадила їй заробляти криваві російські рублі, як це зараз робить Ані Лорак.

За словами Олі, вона вела декілька значних і успішних в рф проєктів. Однак, завжди вирізнялася своєю проукраїнською позицією. Тому у Полякової завжди виникали конфлікти.

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«Ми їздили туди на знімання. Це було дуже тяжко, бо я сперечалася з усіма», — розповіла Полякова.

Так, одного разу українку дуже розгнівала проросійська позиція одного з членів команди відомого в росії телешоу. Співачка почала докладати фізичної сили для того, щоб довести росіянину, що він не має рації. Однак, попри такі намагання щось йому пояснити, знаменитості так і не вдалося донести правду.

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«Один раз я навіть побилася з оператором. Він таку хр*нь говорив, що я просто полізла до нього битися. Говорив про оце „розп'яття хлопчиків“ і всіляке інше, що чув по телевізору. Нам здавалося, що з ними можна говорити та переконати. Це неправда», — розповіла Полякова.

До того ж, за словами зірки, на той момент на неї якраз чекав успіх. Вона підписала контракт з великим популярним російським лейблом. Їй вже встигли напророкувати світле та успішне майбутнє на землях окупанта.

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Втім, на початку 2015 року артистка відмовилася від кар'єри в рф. Після цього співачка остаточно припинила їздити до країни-агресорки. Вона розірвала з ними всі угоди й відтоді розвивалася в Україні.

«Для мене велика радість, що артисти, які розгорнулися на початку 2015 року в бік України й почали розвивати український шоу-бізнес тут… Ці артисти його й зробили буквально за три-чотири роки. Красивим, вишуканим, різноманітним», — поділилася Полякова.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка мала шалений успіх в росії, після початку повномасштабного вторгнення армії рф до України назавжди залишила москву та переїхала до Риги, де мешкає і зараз. Артистка зробила вибір на користь України.



Так само вчинив і популярний артист Макс Барських. До того ж він переклав всі свої хіти українською.

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