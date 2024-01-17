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Ксенія Мішина на Балі травмувалася, впавши з байку

14:48 17 січня 2024
Ксенія Мішина

Популярна українська акторка та блогерка Ксенія Мішина, яку захейтили в мережі за демонстрацію відпочинку в Таїланді, продовжує свою відпустку на Балі. Там вона травмувалася, коли каталася на байку.

«Цей момент настав… Ми навернулися з байка. Летіли з байку тихо, але кожний думав про своє», — розповіла Мішина.

Впала вона разом зі своєю подругою. За її словами, обійшлося без серйозних травм. Жінки збили лікті та коліна. А вже скоро вони в’їхали в автівку.

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Як зазначила Ксенія, найсмішніше те, що напередодні вони купили спеціальні захисні амулети.

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Також вона розповіла, що вони з подругою пройшли обряд очищення з купанням в холодному водоспаді. А наступного дня отримали цистит. Акторка жартує, що готова й далі розвінчувати міфи про ритуали на відпочинку.
Варто зазначити, що в коментарях підписники знову критикують Мішину за надмірну демонстрацію фото та відео з відпочинку під час війни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Леся Нікітюк вирішила провести коротку відпустку у Варшаві. Там вона зробила чотири «пластичні операції».
А акторки Анна Саліванчук та Антоніна Хижняк із синами провели час в Португалії.

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Фото: instagram.com/misha.k.ua

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