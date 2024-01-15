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Шоу-бізнес

«Не соромно?»: мережа жорстко відреагувала на відео популярної акторки

21:15 15 січня 2024
Ксенія Мішина на яхті в Таїланді

Популярна українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно поділилася секретами свого харчування, опинилася під нещадною критикою у соціальній мережі. Ксенія, яка зараз відпочиває з сином у Таїланді, виклала кадри з відпочинку, де позує на яхті.

Коротке відео акторка супроводила розповіддю про те, як вона «відфільтрувала солодке».

«Я не відмовилася, я його відфільтрувала, — написала Ксенія. — Тепер у моєму раціоні фрукти, сухофрукти, сублімовані фрукти та рідко хелсі снеки, які також складаються переважно із сухофруктів.

Прийом солодкого у мене відбувається в першій половині дня у потрібній кількості для того, щоб організм з користю і повністю використав отримане паливо.

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Рік тому я прийшла до цієї точки відліку і переглянула багато своїх поглядів на життя. Головне, що я зрозуміла — самовихованням доречно займатися все життя, поступово налагоджуючи кожен процес в організмі, який викликає питання, тригери, емоційні гойдалки".

Але зізнання Мішиної не викликали інтересу шанувальників, які звернули увагу на те, що під час війни і роковини трагедії у Дніпрі, не час викладати у мережу відверті фото та відео.

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«Ну все уже увидели вашу фигуру, — написали у коментарях. — Зачем? Если у вас есть возможность отдыхать, прекрасно! Зачем выставлять на всеобщее обозрение!»

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«Тобі не соромно, хлопці гинуть, ти хизуєшься своїм відпочинком», — образилися дописувачі.

«А может хватит выставлять это… ребята на фронте… как-то не комильфо… стыдно», — вважають шанувальники акторки.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Слід» розповіла про виклики під час великої війни.

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