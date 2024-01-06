Ворог потужно обстріляв Нікополь та Куп'янськ: одна людина загинула, є поранені (фото, відео)

6 січня под щільним вогнем ворога знаходиться не лише Херсонщина, де постраждала Тягнинська громада, а й Дніпропетровщина, Харківщина та Донеччина.

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Як повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни вбили 45-річного чоловіка, поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років у Нікополі.

Фото зі сторінки С.Лисака

«Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін», — зазначив він.

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Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

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Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Вночі ворог двічі бив по Покровську, що на Донеччині. За даними ДСНС, близько 3 годин знадобилось рятувальникам аби остаточно ліквідувати загоряння на загальній площі 600 кв. м.

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Також вночі було завдано ударів по житловому сектору міста Куп'янськ, що на Харківщині. У надзвичайній службі уточнили, що під удари потрапили будівля навчального закладу та приватні житлові будинки.

Під завалами одного домоволодіння знаходилась 60-річна жінка та потребувала допомоги — вона лежала на ліжку під зруйнованими конструкціями даху. Жінку швидко визволили з-під завалів та передали медикам.

Протягом доби, що минула, під артилерійським вогнем противника опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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