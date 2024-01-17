Померла дружина знаменитого російського тенісиста: сиротами залишилися троє дітей

Дворазовий переможець Кубка Девіса, знаменитий російський екстенісист Михайло Южний, який свого часу розбив собі ракеткою голову просто на корті, повідомив про трагедію в сім'ї. У Дубаї після тривалої боротьби з раком померла його дружина Юлія.

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«Так, це справді так», — сказав 41-річний Михайло Южний у коментарі для «Матч ТВ».

Михайло та Юлія одружилися у листопаді 2008 року. Сиротами залишилися троє дітей — 14-річний Максим, 11-річний Ігор та 4-річна Мілана.

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Зазначимо, що колишня восьма ракетка світу та переможець 19 турнірів АТР Михайло Южний, який заробив за кар'єру понад 14 млн доларів, завершив виступи на корті у 2018 році та став тренером.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині легендарного футбольного тренера сера Алекса Фергюсона сталася трагедія.

Фото із соцмереж

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