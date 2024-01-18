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Спорт

Володар «Золотого м'яча» виграв у суді 3,5 мільйона євро

9:30 18 січня 2024
Лука Модрич

Володар «Золотого м'яча"-2018, зірковий футболіст «Реала» та збірної Хорватії Лука Модрич виграв судовий процес проти податкових органів Іспанії, повідомляє El Mundo.

Ще у 2018 році хорвата засудили до восьми років в'язниці умовно та зобов'язали виплатити 1,2 мільйона євро у справі про ухилення від сплати податків в Іспанії з 2012 по 2014 рік. Але футболіст оскаржив це рішення.

Модрич наполягав на тому, що в 2012-му він не був податковим резидентом Іспанії, оскільки тільки-но перейшов у «Реал» з англійського «Тоттенхема». Суд погодився з доказами зірки футболу, визнавши, що на той момент частина його активів була у Великій Британії.

Крім того, податкова підозрювала хорвата в тому, що у 2013 та 2014 році він робив платежі футбольним агентам від свого імені. Суд ухвалив, що ці платежі були за послуги, надані мадридському клубу фахівцями. Санкції щодо Модріча вже скасовано, і півзахисник отримає виплату у розмірі 3,5 мільйона євро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лука Модрич отримав унікальний подарунок від хлопчика, батьків якого вбили росіяни.

Фото ФК «Реал»

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