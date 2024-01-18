путін взявся за країни Балтії: експерти пояснили, чи ймовірний напад

володимир путін словесно озброюється проти країн Балтії, які, як він вважає, дискримінують росіян і загрожують безпеці його країни. На думку експертів, він готується до можливої ескалації. Глава кремля звинувачує Латвію та дві інші країни Балтії в дискримінації етнічних росіян і російськомовних у країнах Балтії. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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«Вони викидають росіян, — таким було звинувачення путіна в тому, що ситуація, яка склалася, «безпосередньо впливає на безпеку росії», повідомляє ISW.

путін мав на увазі зміни до латвійського імміграційного законодавства, внесені у вересні. Латвія вирішила, що посвідки на постійне проживання для громадян росії стануть недійсними. З 30 листопада 2023 року для отримання посвідки на постійне проживання вони повинні будуть дотримуватися загальної процедури ЄС. Це також включає в себе мовний тест на знання латиської мови. У грудні міграційна служба Латвії заявила, що депортує 1200 громадян росії, які вчасно не подали заяву на отримання нового дозволу.

На думку ISW, своєю критикою путін хоче послабити НАТО і риторично підготуватися до можливої ескалації в регіоні. Лідер кремля вже давно поширює розширене уявлення про те, що є російським суверенітетом, водночас мінімізуючи незалежність колишніх радянських республік. Однак, на думку ISW, напад росії на країни Балтії наразі є малоймовірним.

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