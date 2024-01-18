Світоліна на Australian Open за годину розібралася з найсильнішою тенісисткою Болгарії (відео)
Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (23-а у світовому рейтингу), яка дійшла до фіналу змагань в Окленді, пробилася до третього кола одного з турнірів серії «Великого шолома» Australian Open з призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.
У поєдинку другого кола (у першому раунді українка розгромила 201-у у світі Тайлу Престон з Австралії — 6:2, 6:2) 29-річна одеситка за 1 годину та 6 хвилин впевнено перемогла у двох сетах найсильнішу тенісистку Болгарії Вікторію Томову (70 -я) — 6:1, 6:3 і вшосте поспіль зіграє в 1/16 фіналу престижних змагань у Мельбурні.
Вихід у третє коло приніс Еліні, яка добиралася у 2018 та 2019 роках до чвертьфіналу Australian Open, 172 508 доларів призових «брудними». Путівку до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії Світоліна оскаржить у матчі із найсильнішою у протистоянні чешки Катержини Синякової (49-а) та Вікторії Голубич зі Швейцарії (85-а).
До речі, Україна в третьому колі буде представлена як мінімум трьома тенісистками. Окрім Світоліної, два раунди основної сітки вже успішно подолали Марта Костюк (37-а), яка взяла гору над сильною бельгійкою Елізе Мертенс (28-а) — 5:7, 6:1, 7:6 (6), а також Леся Цуренко (33-а), перед котрою не встояла іспанка Ребека Масарова (91-а) — 6:3, 6:4.
Є шанс пройти в третє коло і в Даяни Ястремської (93-я), яка вже створила в Мельбурні гучну сенсацію, розгромивши 7-у ракетку світу, чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову з Чехії — 6:1, 6:2. У матчі другого кола одеситка зіграє з росіянкою Варварою Грачовою (39-а), яка виступає під прапором Франції.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна перемогла на старті сезону експершу ракетку світу та розкрила таємницю свого нового тату.
Фото WTA165