Світоліна, перемагаючи біль, поступилася у фіналі турніру в Окленді чинній чемпіонці US Open (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25-а у світі), яка обіграла у півфіналі турніру WTA 250 в Окленді із призовим фондом 267 тисяч доларів китаянку Ван Сіюй, не зуміла завоювати перший у році і 18-й у кар'єрі трофей.

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У фіналі змагань в Новій Зеландії 29-річна одеситка, яка зазнавала серйозного дискомфорту через болі в нозі, у трьох сетах поступилася з боєм чинній чемпіонці Відкритого чемпіонату США, 3-й ракетці світу 19-річній американці Коко Гауфф. У першій партії Еліна відіграла два сетболи і виявилася сильнішою на тай-брейку — 7:6 (4). У другому сеті торішня чемпіонка турніру в Окленді взяла реванш — 6:3. А у вирішальній партії американка розвинула свій успіх (6:3) і виграла сьомий у кар'єрі титул.

Під час фіналу Еліні Світоліній довелося брати медичний тайм-аут

На кортах Окленда Світоліна заробила 20 830 доларів призових і в оновленому рейтингу WTA підніметься на 23-ю позицію.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу українка, окрім Ван Сіюй, вибила з турніру колишню першу ракетку світу Каролін Возняцькі, чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану, а також Марі Боузкову з Чехії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна розкрила таємницю свого нового татуювання.

Фото WTA

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