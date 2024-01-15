Перед входженням в зону неповернення: військові показали відео останнього польоту збитого російського літака А-50

Українські військові показали кадри останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22.

Відео опублікували Сили оборони півдня України.

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«Саме так виглядав останній політ в зону неповернення», — йдеться в підпису до відео.

При цьому в росЗМІ пишуть, що речник глави кремля дмитро пєсков, коментуючи інцидент з літакамиА-50 та Іл-22, порадив уточнювати інформацію про перебіг так званої «спеціальної військової операції» у міністерстві оборони. А там, своєю чергою, вирішили ніяк не коментувати цю інформацію.

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Зазначимо, за даними військових експертів, загалом у росії може бути 9 одиниць А-50, але не всі з них боєздатні. Один такий літак раніше пошкодили в білорусі.

Нагадаємо, українські ЗМІ 14 січня повідомили, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Наступного дня, 15 січня, командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків рф, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року.

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Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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