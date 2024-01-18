У титулованого переможця Ліги чемпіонів народилася четверта дитина

Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Баварії» та призер чемпіонату Європи у футболці збірної Німеччини 28-річний Йозуа Кімміх, легендарний одноклубник якого одружився з вагітною красунею-спортсменкою, вчетверте став батьком, інформує Bild.

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Про поповнення в сім'ї футболіста повідомив наставник мюнхенців Томас Тухель, який заявив, що «дитина і мати, на щастя, почуваються добре», і Кімміх, котрий пропустив збір команди в Португалії, вже готовий приєднатися до «Баварії».

Зазначимо, що Ліна Кімміх, яка старша від знаменитого футболіста на чотири роки, раніше народила чоловікові двох синів та доньку. Хто цього разу народився у пари, поки що не повідомляється.

Йозуа та Ліна познайомилися у 2013 році, коли майбутня зірка футболу грав за «Лейпциг», а його майбутня дружина працювала у клубному фан-шопі. Щоправда, весілля молодята відгуляли на мальовничому озері Тегернзеє лише 2022-го, коли в них уже було троє дітей.

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До речі, чемпіон Європи U19 Йозуа Кімміх за роки виступів у «Баварії» завоював з командою 21 (!) трофей, а зі збірною Німеччини виграв Кубок конфедерацій та «бронзу» Євро-2016.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї легенди ММА Конора Макгрегора народилася четверта дитина.

Фото ФК «Баварія»

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