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Спорт

У родині Конора Макгрегора народилася четверта дитина: перші фото малюка

11:51 1 грудня 2023
Конор Макгрегор з Ді Девлін та дітьми

У сім'ї легендарного бійця ММА Конора Макгрегора, якого звинувачували у зґвалтуванні дівчини на фіналі НБА, народилася четверта дитина, повідомляє The Sun. Кохана 35-річного ірландця Ді Девлін подарувала йому сина.

«У мене народився хлопчик! Мама і малюк почуваються приголомшливо: 8,1 фунта праймової яловичини найкращого ірландського дворазового чемпіона!» — написав у мережі Конор Макгрегор, який був присутній під час пологів.

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Нагадаємо, що 35-річний Конор Макгрегор, який зламав раніше носа відомому діджею, зі своєю подругою Ді Девлін разом уже понад 15 років (у серпні 2020-го Конор зробив Ді пропозицію, але щаслива пара ще не одружилася), вони виховують чотирьох дітей — 6-річного Конора-молодшого, 4-річну Кройю, 2-річного Райана і ось тепер ще й новонародженого малюка.

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Як відомо, що Конор зламав велику гомілкову і малу гомілкову кістки у своєму останньому бою з Дастіном Пор'є в липні 2021 рок, але в 2024-му має намір повернутися в октагон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Конора Макгрегора грубо «наїхав» на Володимира Зеленського.

Фото Instagram

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