Не дали «заробити» на ухилянтах: прикордонники викрили нову схему втечі військовозобов’язаних за кордон

Поки народні обранці дискутують про особливості нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку продовжують втечу за кордон. І на заваді їм часто стають українські прикордонники.

ВІДЕО ДНЯ

Про один з випадків діяльності співробітників Державної прикордонної служби України (ДСПУ) розповіли у відомстві.



Зокрема, оперативники ДПСУ повідомили, що організатор правопорушення запропонував знайомому незаконно перетнути кордон за 3000 доларів. Вночі ділок привіз «клієнта» на околицю прикордоння. Там його і затримали правоохоронці після отримання ним другої частини грошей — 2400 доларів.

Затримання зловмисників

РЕКЛАМА

«Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушникові», — повідомили в ДПСУ.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж «допомогти» іншим втекти з країни за грошову винагороду. Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали «ухилянтам» покинути Україну.

РЕКЛАМА

А ще несвідомі громадяни пробують добратися в Європу самостійно, аби сховатися там від мобілізації.

РЕКЛАМА

206

Читайте нас у Facebook та Instagram