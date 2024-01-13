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Суспільство та люди

Не дали «заробити» на ухилянтах: прикордонники викрили нову схему втечі військовозобов’язаних за кордон

17:56 13 січня 2024
Затримання організатора оборудки

Поки народні обранці дискутують про особливості нового закону про мобілізацію, чоловіки призовного віку продовжують втечу за кордон. І на заваді їм часто стають українські прикордонники.

Про один з випадків діяльності співробітників Державної прикордонної служби України (ДСПУ) розповіли у відомстві.

Зокрема, оперативники ДПСУ повідомили, що організатор правопорушення запропонував знайомому незаконно перетнути кордон за 3000 доларів. Вночі ділок привіз «клієнта» на околицю прикордоння. Там його і затримали правоохоронці після отримання ним другої частини грошей — 2400 доларів.

Затримання зловмисників

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«Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушникові», — повідомили в ДПСУ.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж «допомогти» іншим втекти з країни за грошову винагороду. Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали «ухилянтам» покинути Україну.

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А ще несвідомі громадяни пробують добратися в Європу самостійно, аби сховатися там від мобілізації.

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