Ворог значно активізувався в районі Авдіївки, яку, як стверджують джерела, путін розпорядився захопити до старту президентських виборів в росії — протягом доби, що минула, Сили оборони відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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За даними Генштау ЗСУ, протягом зазначеного часу ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті зафіксовано 127 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні рух «АТЕШ» повідомив, що в окупованому Криму партизани виявили ще один знищений російський плавзасіб, про який раніше не повідомлялося — прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул».

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Фото Генштабу ЗСУ

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