Ні дня без пожеж: в росії палає поліефірний завод (відео)

Після пожежі на складах Санкт-Петербургу, в Ростовській області росії загорівся поліефірний завод.



За словами очевидців, в Шахтах було чути потужний вибух, після якого повалив чорний дим, пишуть росЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

Спочатку в російських телеграм-каналах пройшла інформація що завод нібито атакували ЗСУ. Але потім повідомили, що вибух був всередині заводу.

Разом з тим, очевидці помітили в небі інверсійні сліди, які зазвичай залишають літальні апарати на великій висоті.

РЕКЛАМА

Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Зокрема, стверджують про трьох постраждали. Всі вони — працівники підприємства: — 44-річний Дмитро, опіки, — 69-річний Євген, перелом ноги, — 63-річний Андрій, опіки.

За словами депутата держдуми росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.

РЕКЛАМА

Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом з виробництва поліефірного штапельного волокна на території росії.

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.

Зазначимо, що останніми місяцями у росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах.

Наприклад, 13 січня, у російському санкт-петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Сьогодні зранку вибухи чули у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області. Крім того, в ГУР повідомили, що противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних військ путіна.

96

Читайте нас у Facebook та Instagram