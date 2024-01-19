Театральні розбірки: директор театру побив актора

Неприємний інцидент стався 17 січня з акторами Чернігівського театру під час гастролей до міста Дніпро. 17 січня було скоєно напад на артиста Миколу Лемешка біля Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернігівського театру.

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«Автобус стояв біля театру, так як у внутрішній двір він не міг заїхати через габарити. Через це заїзд був перекритий автобусом. Під час вигрузки костюмів зі службового автобуса підʼїхала автівка Volkswagen Touareg, в середині якого знаходився директор оперного театру. З машини вийшли дві людини — директор театру Пінчук Костянтин та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус, та зупинити процес вигрузки. Коли їх вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина», — йдеться в повідомленні.

На місце інциденту викликали поліцію, щоб зафіксувати факт нападу. Також повідомляється, що на місце підʼїхала автівка з невідомим чоловіком за кермом, який погрожував присутнім просто на очах поліції.

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«Написали заяви й вже під час завершення процедури під'їхав білий автомобіль, з якого почалися погрози: „Вы отсюда не уедете“. І ще погрожували, що прострілять коліна другому свідку. Скоріше за все це хтось із прибічників, ми не з'ясували хто це», — прокоментував Лемешко Суспільному.

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За фактом побиття ведеться розслідування.

Сам Костянтин Пінчук відкидає усі звинувачення та називає їх наклепом.

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«Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп», — заявив Пінчук в коментарі «Українській правді».

Колектив Чернігівського театру наголошує, що зробив цю історію публічною, щоб побиття актора не «замʼяли», і винні понесли законне покарання.

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